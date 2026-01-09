Hallen-EM: Hockey-Männer mit drittem Sieg ins Halbfinale

Drittes Spiel, dritter Sieg: Die deutschen Hockeymänner sind bei der Hallen-EM in Heidelberg weiter auf Kurs und haben vorzeitig das Halbfinale erreicht. Der Titelverteidiger schlug in der Vorrunde auch Belgien mit 12:2 (5:1) - nur gut sechs Stunden nach dem 7:3 (4:1) gegen die Schweiz.

Beim Kantersieg am Freitagabend sorgten Sten Brandenstein (5.), Tom Schmidt-Didauklis (8.) und Luca Großmann (9.) schon im ersten Viertel für klare Verhältnisse. Nik Kerner und Nicolas Proske (beide 11.) erhöhten noch vor der Halbzeit. Proske legte in der zweiten Hälfte noch drei Tore nach (18./28./30.), außerdem trafen Anton Pöhling (23./33.), Dieter Linnekogel (27.) und Kapitän Anton Boeckel (38.).

"Die Mannschaft wächst immer mehr zusammen. Ich hoffe, dass sie noch mal eine Schüppe drauflegt", sagte Bundestrainer Matthias Witthaus bei MagentaSport: "Alle Stürmer haben mal ordentlich gescort, das ist wichtig bei so einem Turnier."

Am frühen Nachmittag hatte der Hamburger Angreifer Kerner mit seiner Offensivpower überzeugt und vier Treffer erzielt (1., 7., 25., 26.). Zudem war er bei den Toren von Pöhling (9.) und Proske (12.) direkt beteiligt. Boeckel (40.) sorgte für den Schlusspunkt. Die Schweizer, die nicht zu den Turnierfavoriten zählen, konnten von Beginn an kaum mithalten.

Zum Auftakt hatte die Mannschaft des Trainerteams Witthaus und Jan Philipp Rabente auch Irland nach einer etwas holprigen Leistung mit 7:3 besiegt. Am Samstag geht es zum Abschluss der Vorrunde gegen Spanien um den Gruppensieg.

Die jeweils zwei besten Teams der beiden Fünfergruppen qualifizieren sich für das Halbfinale, die anderen Mannschaften spielen die restlichen Plätze aus. Deutschland gilt bei dem Turnier als einer der großen Favoriten. Die vergangene Ausgabe hatte das DHB-Team 2024 in Belgien gewonnen, im Februar 2025 hatte sich das DHB-Team zudem zum Hallen-Weltmeister gekrönt.