Hallen-EM: Hockey-Männer siegen zum Auftakt

Die deutschen Hockey-Männer sind mit einem Erfolg in die Mission Titelverteidigung bei der Hallen-EM gestartet. Die Mannschaft des Trainerteams Matthias Witthaus und Jan Philipp Rabente setzte sich am Donnerstag in Heidelberg zum Auftakt mit 7:3 (3:2) gegen Irland durch.

Dreifachtorschütze Luca Großmann (10./11./35.), Nicolas Proske (14.), Tom Schmidt-Didlaukies (24.), Anton Pöhling (37.) und Sten Brandenstein (40.) erzielten die Treffer für die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB), die vor heimischer Kulisse das 18. EM-Gold in der Halle anpeilt. In der Gruppe B trifft der Rekordeuropameister am Freitag auf die Schweiz (14.00 Uhr) und Belgien (20.15 Uhr/beide MagentaSport). Am Samstag geht es zum Abschluss der Vorrunde noch gegen Spanien.

Die jeweils zwei besten Teams der beiden Fünfergruppen qualifizieren sich für das Halbfinale, die anderen Mannschaften spielen die restlichen Plätze aus. Deutschland gilt bei dem Turnier als einer der großen Favoriten. Die vergangene Ausgabe hatte das DHB-Team 2024 in Belgien gewonnen, im Februar 2025 hatte sich die Mannschaft von Witthaus und Rabente zudem zum Hallen-Weltmeister gekrönt.