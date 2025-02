Hallen-WM: Deutsche Hockey-Männer siegen zum Auftakt

Die deutschen Hockey-Männer sind mit einem Sieg in die Hallen-Weltmeisterschaft gestartet. Die Mannschaft des Trainerduos Matthias Witthaus und Jan Philipp Rabente setzte sich am Montag zum Auftakt gegen Malaysia souverän mit 12:4 (4:2) durch.

Im kroatischen Porec erzielten Nicolas Proske und Ben Hasbach jeweils vier Tore, zudem trafen Paul Dösch, Alec von Schwerin, Anton Boeckel und Max Silanoglu für die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB). In der Gruppe B geht es nun am Dienstag gegen den Iran, zum Abschluss der Vorrunde wartet am Mittwoch Argentinien. Die DHB-Frauen starten am Nachmittag (16.40 Uhr) gegen Neuseeland in der Gruppe C.

Gespielt wird in drei Vierergruppen, aus denen sich jeweils die zwei besten Teams sowie zwei besten Gruppendritten für das Viertelfinale qualifizieren. Die anderen Mannschaften spielen um die Plätze 9 bis 12.

"Wir fahren mit einem klaren Siegeswillen hin und wollen das Jahr 2025 nach Möglichkeit mit zwei WM-Titeln starten", hatte Sportvorstand Martin Schultze im Vorfeld des Turniers erklärt. Die DHB-Männer hatten sich zuletzt 2011 WM-Gold in der Halle gesichert, die Frauen holten 2018 den Titel.