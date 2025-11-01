Hase/Volodin gehen in Kanada in Führung

Die deutschen Paarlauf-Hoffnungsträger Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin liegen bei ihrem ersten Grand-Prix-Wettbewerb der Saison nach dem Kurzprogramm in Führung. Die Vize-Weltmeister zeigten im kanadischen Saskatoon einen fehlerfreien Auftritt und liegen mit 77,53 Punkten vorne.

Alle sieben Elemente gelangen dem Duo bei "Skate Canada International" in hoher Qualität, somit liegen Hase/Volodin mit einem Vorsprung von 4,5 Punkten vor den kanadischen Weltmeister von 2024, Deanna Stellato-Dudek und Maxime Deschamps (73,03). Auf dem dritten Rang folgen Lia Pereira und Trennt Michaud (Kanada) mit 70,66 Zählern. In der Nacht von Samstag auf Sonntag fällt die Entscheidung in der Kür.