Hauptfigur im Balco-Skandal: Victor Conte gestorben

Victor Conte, der Hauptschuldige im Balco-Dopingskandal Anfang der 2000er, ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Dies teilte seine Firma für Sport-Ernährung mit.

Der US-Amerikaner war Gründer und Inhaber des mittlerweile aufgelösten kalifornischen Unternehmens Balco und 2003 für einen der größten Dopingskandale der Sportgeschichte verantwortlich. Die Firma, die mit Nahrungsergänzungsmitteln handelte, versorgte über mehrere Jahre hinweg Sportler aus aller Welt mit Steroiden und Wachstumshormon.

Conte wurde 2005 zu einer viermonatigen Gefängnisstrafe verurteilt, vier weitere Monate stand er unter Hausarrest. Der Balco-Skandal hatte zahlreiche Haftstrafen zur Folge, unter anderem US-Sprinterin Marion Jones musste ins Gefängnis und ihre fünf Medaillen von den Olympischen Spielen 2000 in Sydney zurückgeben. Auch Baseball-Ikone Barry Bonds soll Kunde bei Balco gewesen sein.