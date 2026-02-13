Hennig Dotzler führt Langlauf-Staffel an

Peking-Olympiasiegerin Katharina Hennig Dotzler führt die deutsche Langlaufstaffel in der olympischen Entscheidung am Samstag (12.00 Uhr/ZDF und Eurosport) über 4x7,5 km an. Neben der Oberwiesenthalerin gehen für den DSV Laura Gimmler, Helen Hoffmann und Pia Fink in Tesero ins Rennen, für die deutsche Langlauf-Sparte ist es die größte Medaillenchance.

Startläuferin Gimmler und Hennig Dotzler bestreiten die ersten beiden Teilstücke im klassischen Stil, U23-Weltmeisterin Hoffmann und Fink übernehmen für die letzten beiden Parts im Skating.

"Wir werden einfach alles geben. Jeder kämpft für das Team und vielleicht klappt es dann am Ende ja auch mit der erwünschten Medaille", sagte Hennig Dotzler, die seit ihrem schwachen 30. Platz im Skiathlon am ersten Wettkampftag kein Rennen bestritten hat.

Seit 2002, als das Quartett um Evi Sachenbacher-Stehle und Claudia Nystad sensationell Olympiasieger wurde, holten die deutschen Frauen mit Ausnahme 2018 (Platz sechs) stets eine Medaille. 2022 in Peking gab es Silber, damals liefen Sauerbrey und Hennig Dotzler die beiden Klassik-Parts. Im Freistil kamen Sofie Krehl, die auch in Val di Fiemme zum deutschen Team gehört, und die derzeit nach einem positiven Dopingtest suspendierte Victoria Carl zum Einsatz. Carl hatte damals gemeinsam mit Hennig Dotzler Teamsprint-Gold geholt.