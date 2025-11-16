Hirscher plant Comeback für Januar

Der achtmalige Gesamtweltcupsieger Marcel Hirscher plant seine Rückkehr in den Skizirkus für den Beginn des Olympia-Jahres. "Es geht voran. Die Präzision nimmt zu. Ich werde im Januar zurück sein", schrieb der 36-Jährige unter ein Video bei Instagram, das ihn beim Slalom-Training zeigt.

Hirscher hatte sich in der vergangenen Saison bei seiner Rückkehr nach fünf Jahren Weltcup-Pause das Kreuzband gerissen. Seitdem arbeitet der Doppel-Olympiasieger von 2018 und siebenmalige Weltmeister an seinem abermaligen Comeback - immer das Ziel Winterspiele in Mailand (6. bis 22. Februar) vor Augen.

Seit seinem Wiedereinstieg startet der Österreicher für das Heimatland seiner Mutter, die Niederlande. In der vergangenen Saison hatte er beim Saisonauftakt in Sölden als 23. im Riesenslalom auf Anhieb den Sprung in die Punkteränge geschafft. In den folgenden Slaloms von Levi und Gurgl glückte ihm dies nicht, Anfang Dezember verletzte er sich schließlich im Training schwer.