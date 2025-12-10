Hockey-Frauen starten mit Niederlage in die Pro League

Die deutschen Hockey-Frauen haben eine Niederlage zum Auftakt der Pro League kassiert. Die Mannschaft von Bundestrainerin Janneke Schopman unterlag in Argentinien dem Olympiasieger Niederlande mit 0:2 (0:2). Für den Dämpfer aus deutscher Sicht sorgten in einer Neuauflage des EM-Finals Yibbi Jansen (3.) und Joosje Burg (24.).

Bereits vor vier Monaten hatte die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) bei der Heim-Europameisterschaft in Mönchengladbach den Kürzeren gezogen. Im Endspiel verloren die DHB-Frauen im August das Duell gegen die Niederländerinnen (1:2) und verpassten knapp ihren ersten EM-Titel seit 2013.

In der Pro League tritt das DHB-Team in Argentinien mit zwölf Vize-Europameisterinnen im Kader an. Das Auftaktprogramm hat es dabei in sich. Nach dem Weltranglistenersten aus den Niederlanden trifft die Mannschaft um die Kapitäninnen Lisa Nolte und Linnea Weidemann als nächstes in der Nacht zu Donnerstag (01.30 Uhr MEZ/MagentaSport) auf Argentinien - die Nummer zwei der Welt.