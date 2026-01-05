Hoffmann klagt über Knieprobleme - Pause nach Tournee möglich

Die deutschen Top-Skispringer Felix Hoffmann und Philipp Raimund haben kurz vor Ende der Vierschanzentournee gesundheitliche Probleme offenbart. "Mein Knie zwickt ein bisschen", sagte Hoffmann am Montag in der ARD, die Schmerzen habe er schon in "den letzten paar Springen" gespürt. Auf die Frage, ob er nach der Tournee eine Wettkampfpause einlegen werde, meinte der Fünfte der Gesamtwertung: "Vielleicht, ja."

Bei Philipp Raimund machte sich derweil seit seinem Abflug in eine Bande am Samstag in Innsbruck wieder die Hüfte bemerkbar. "Zuletzt hatte ich das im Griff. Aber mein Flug in die Bande hat leider zu ein paar Problemen geführt", sagte er. Beim letzten Tourneespringen am Dienstag in Bischofshofen (16.30 Uhr/ARD und Eurosport) werden beide DSV-Adler aber an den Start gehen.

Hoffmann hatte am Montag wegen der Probleme einen Trainingssprung ausgelassen. "Wir haben ein paar Verluste", sagte auch Bundestrainer Stefan Horngacher. Das weitere Vorgehen bei Hoffmann "haben wir ärztlich besprochen. Es gibt einen Plan, wie es weiter geht. Für morgen sollte das kein Problem sein, aber er hat schon Schmerzen."