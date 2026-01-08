Hoffmeister neuer Triathlon-Bundestrainer

Die Deutsche Triathlon Union (DTU) hat Torben Hoffmeister zum neuen Chef-Bundestrainer befördert. Wie der Verband mitteilte, tritt der 37-Jährige die Nachfolge des zum Jahreswechsel ins Amt des Sportdirektors gewechselten Thomas Moeller an. Hoffmeister war seit Anfang 2023 bereits als Wissenschaftskoordinator und Funktionstrainer Bildung bei der DTU tätig und somit unter anderem verantwortlich für die Aus- und Weiterbildung der Triathlon-Trainer.

"Die neue Aufgabe bedeutet für mich eine spannende Herausforderung", sagte Hoffmeister: "Mein Ziel ist es, die derzeitige Erfolgsphase im Leistungssport nachhaltig fortzuführen und weiter zu festigen – trotz der hohen Anforderungen, die damit verbunden sind." Hoffmeister sei bereits in den vergangenen Jahren "im Hintergrund eine wichtige Säule im Team" gewesen, erklärte Vorgänger Moeller. Er sei "überzeugt", dass der neue Bundestrainer "wichtige Impulse für den anstehenden Olympiazyklus setzen wird".