Horngacher-Nachfolge: DSV entscheidet "wahrscheinlich im März"

Der Deutsche Skiverband wird den Nachfolger des scheidenden Skisprung-Bundestrainers Stefan Horngacher voraussichtlich noch in der laufenden Saison bekannt geben. "Es wird sicherlich nicht vor Olympia passieren, aber wahrscheinlich im März", sagte Sportdirektor Horst Hüttel dem SID in Bischofshofen vor dem Abschluss der Vierschanzentournee.

Denkbar sei bei der Besetzung des Cheftrainerpostens eine interne wie externe Lösung. "Wir reden mit mehreren Leuten, schauen aber natürlich zunächst mal unsere Leute an, schon aus Gründen der Wertschätzung", sagte Hüttel.

Der Österreicher Horngacher, der 2019 auf seinen sehr erfolgreichen Landsmann Werner Schuster gefolgt war, hatte im Oktober seinen Abschied zum Saisonende angekündigt.

Als interne Lösungen kämen unter anderen erneut zwei Österreicher in Frage: Thomas Thurnbichler (36), zuvor polnischer Nationaltrainer, ist derzeit für den deutschen B-Kader verantwortlich. Heinz Kuttin (55), zuvor unter anderem Chefcoach von Österreichs Männern, ist im DSV Frauen-Bundestrainer.