Italien bangt um nächste Olympia-Goldhoffnung

Gastgeber Italien bangt um seine nächste Goldhoffnung bei den Olympischen Winterspielen in Mailand. Die Ski-Freestylerin Flora Tabanelli, amtierende Weltmeisterin in der Disziplin Big Air, hat sich bei einem Trainingsunfall schwer am rechten Knie verletzt. Ihre Teilnahme an Olympia (6. bis 22. Februar 2026) ist in höchster Gefahr.

Um sich eine Restchance auf die Spiele zu erhalten, hat sich die 17-Jährige laut italienischem Verband gegen eine Operation entschieden. Tabanelli erlitt die Verletzung am Donnerstag während einer Trainingseinheit im Snowpark des Stubaier Gletschers in Österreich.

"Ein missglückter Landeversuch nach einem Sprung" führte zu einer Verletzung des vorderen Kreuzbandes, hieß es vom Verband FISI. Die Untersuchungen am Freitagmorgen in Mailand bestätigten die Diagnose.

Tabanelli gewann im vergangenen Winter neben WM-Gold auch den Gesamtweltcup - vor Topstars wie der französischen Olympia-Zweiten und mehrfachen Weltmeisterin Tess Ledeux und der chinesischen Doppel-Olympiasiegerin Eileen Gu. Die X-Games-Siegerin gilt als eine der größten Medaillenhoffnungen Italiens.

Die Gastgeber müssen bereits auf die Skirennläuferinnen Marta Bassino (Schienbeinkopffraktur) und Marta Rossetti (Kreuzbandriss) verzichten. Auch die Olympia-Teilnahme von Gesamtweltcupsiegerin Federica Brignone ist höchst fraglich.