Jubel in Kairo: Schütze Dallinger holt WM-Gold

Medaillenfreude beim Deutschen Schützenbund (DSB): Maximilian Dallinger hat bei der Weltmeisterschaft im Schießen überraschend Gold mit dem Luftgewehr gewonnen. Der 26. der Weltrangliste setzte sich im Finale mit dem letzten Schuss gegen den Schweden Victor Lindbergh durch. Zudem holte Dallinger gemeinsam mit Maximilian Ulbrich und Daniel Bühlmeyer Team-Silber.

"Es ist unglaublich", sagte der 29-Jährige nach seinem Triumph. "Ich habe für das Finale gearbeitet und die Qualifikation dafür war der erste Sieg für mich, die Medaille und der WM-Titel sind unglaublich."

Für das Finale der besten acht Schützen im Einzel hatten sich vier Asiaten um Olympiasieger Sheng Lihao und vier Europäer qualifiziert. Dallinger wurden bestenfalls Außenseiterchancen zugerechnet, doch der 29-Jährige präsentierte sich auf konstant hohem Niveau bis in die Endphase des Finales. Bei Gleichstand musste der letzte Schuss über den WM-Titel entscheiden, Lindgren brachte eine 9,9 auf die Scheibe, die der Mann aus Freising mit einer 10,2 übertraf. Ebenfalls überzeugend war die Leistung des DSB-Teams. Das Trio verwies Ungarn auf den dritten Platz und hatte lediglich gegen starke Chinesen das Nachsehen.