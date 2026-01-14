Kasai hofft auf neunte Olympia-Teilnahme: "Gebe mein Bestes"

Skisprung-Dino Noriaki Kasai (53) hat vor seiner mit Spannung erwarteten Rückkehr in den Weltcup die Hoffnung auf eine neunte Olympia-Teilnahme noch nicht aufgegeben. "Es ist zu 99 Prozent unmöglich. Aber ich werde mein Bestes geben und auf das eine Prozent hoffen", sagte der Japaner vor dem Wochenende im heimischen Sapporo.

Neun Teilnahmen bei Winterspielen hat noch niemand geschafft, bislang teilt sich Kasai den Rekord mit Eisschnellläuferin Claudia Pechstein, die ihre Karriere beendet hat. Kasai braucht in Sapporo allerdings Top-Ergebnisse, um Ryoyu Kobayashi, Ren Nikaido, Naoki Nakamura oder Yukiya Sato noch aus dem Olympia-Team zu verdrängen.

Immerhin winken Kasai aber andere Rekorde: Sollte er am Freitag (8.00 Uhr MEZ/Eurosport) die Qualifikation überstehen, würde er mit 580 Weltcup-Teilnahmen seine eigene Bestmarke verbessern. Den Altersrekord hält er ohnehin seit Jahren. "Bei meiner aktuellen Leistung denke ich, dass ich die Qualifikation schaffe. Aber ich frage mich, ob ich den zweiten Durchgang erreiche", sagte er.

Kasai, der im Dezember 1988 als 16-Jähriger sein Weltcupdebüt gefeiert hatte, erzielte zuletzt in der zweiten Liga des internationalen Skispringens respektable Ergebnisse. Als Belohnung rückt er in Sapporo in das zusätzliche Kontingent des Gastgebers.