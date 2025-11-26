Kilde gibt Comeback in Copper Mountain

Der frühere Gesamtweltcupsieger Aleksander Aamodt Kilde kehrt nach quälend langer Leidenszeit in den Ski-Weltcup zurück. Der 33-Jährige startet beim Super-G am Donnerstag (19.00 Uhr/Eurosport und Sportschau-Stream) in Copper Mountain, dem ersten Speedrennen des Olympiawinters.

"Okay, der Tag ist gekommen!", schrieb Kilde bei Instagram: "Nach langem Warten, Geduld, harter Arbeit und guter Vorbereitung stehe ich morgen beim Rennen in Copper wieder am Start. Ich fühle mich fokussiert, bereit und entschlossener denn je, meine Grenzen auszuloten und mein Comeback zu feiern! Es ist wieder Renntag."

Sein bislang letztes Rennen bestritt der Verlobte von Skikönigin Mikaela Shiffrin (USA) am 13. Januar 2024, als er bei der Abfahrt in Wengen schwer stürzte. Damals zog er sich schwere Verletzungen im rechten Bein und in der linken Schulter zu. In der Folge musste er sich mehreren Operationen unterziehen, der Heilungsverlauf wurde erschwert von zahlreichen Rückschlägen.

"Es ist fantastisch, Aleks nach dieser anstrengenden Verletzungszeit zurück zu haben", sagte der norwegische Alpinchef Claus Johan Ryste: "Wir freuen uns darauf, ihn morgen in Copper wieder am Start zu sehen."

Kilde gehört zu den Stars der Szene. Er gewann 21 Weltcup-Rennen, darunter zweimal die berühmt-berüchtigte Abfahrt von Kitzbühel, je zweimal die Gesamtwertung in Super-G und Abfahrt sowie 2020 die große Kristallkugel. Bei Olympia 2022 holte er Silber und Bronze, bei der WM 2023 zweimal Silber.