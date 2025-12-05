Wintersport
Kläbo mit Björgen, Shiffrin und Kissling im "100er-Klub"
Der norwegische Skilanglauf-Star Johannes Hösflot Kläbo hat am Freitag in Trondheim seinen 100. Weltcup-Sieg im Einzel gefeiert. Im olympischen Ski-Sport knackte der 29-Jährige als erst vierter Athlet oder Athletin diese Marke - zuvor hatten dies nur drei Frauen in drei Sparten geschafft, Spitzenreiterin ist die norwegische Skilangläuferin Marit Björgen.
Den "Weltrekord" in einer offiziellen Sparte des Ski-Weltverbandes FIS hält die Schweizerin Amélie Wenger-Reymond: Im nicht olympischen Telemark-Skifahren gewann sie gigantische 164 Weltcups. - Die meiste Weltcup-Siege (Einzel) im olympischen Ski-Sport (zusammengestellt vom SID):
Skilanglauf
Frauen: Marit Björgen (Norwegen) 114
Männer: Johannes Hösflot Kläbo* (Norwegen) 100
Ski Alpin
Frauen: Mikaela Shiffrin* (USA) 104
Männer: Ingemar Stenmark (Schweden) 86
Biathlon
Frauen: Magdalena Forsberg (Schweden) 42
Männer: Ole Einar Björndalen (Norwegen) 94**
Nordische Kombination
Frauen: Gyda Westvold Hansen* (Norwegen) 23
Männer: Jarl Magnus Riiber (Norwegen) 78
Skispringen
Frauen: Sara Takanashi* (Japan) 63
Männer: Gregor Schlierenzauer (Österreich) 53
Ski Freestyle
Frauen: Conny Kissling (Schweiz) 106
Männer: Mikael Kingsbury* (Kanada) 99
* noch aktive Sportler und Sportlerinnen
** Björndalen holte zudem einen Weltcupsieg im Spezial-Langlauf