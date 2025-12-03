Kombination: Geiger kehrt schon in Trondheim zurück

Olympiasieger Vinzenz Geiger kehrt schon am Wochenende in den Weltcup der Nordischen Kombinierer zurück. "Ich bin jetzt dreimal gesprungen und war komplett schmerzfrei. Deswegen haben wir beschlossen, dass ich schon in Trondheim wieder dabei bin", sagte der Oberstdorfer im Podcast "Ski happens".

Geiger hatte sich in der Vorbereitung drei knöcherne Bandausrisse am rechten Fuß zugezogen und seinen Einstieg in den Olympia-Winter eigentlich erst für den 19./20. Dezember in Ramsau/Österreich geplant.

"Ich freue mich richtig, wieder ins Geschehen einzugreifen. Klar, es haben ein paar Trainingswochen gefehlt, aber der Wettkampf wird das beste Training", sagte Geiger und betonte: "Ich kann wirklich gar nicht sagen, wo ich stehe. Ich habe auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit vor mir."

Eigentlich hatte Geiger den erneuten Gewinn des Gesamtweltcups wegen der Pause schon abgehakt. Weil beim Auftakt im finnischen Kuusamo aber ein Wettkampf abgesagt worden war, sieht der 28-Jährige wieder Chancen. "Es wäre gelogen zu sagen, dass ich mich nicht gefreut hätte, dass am Sonntag das Springen abgesagt wurde", so Geiger.

Der Österreicher Johannes Lamparter hatte die ersten beiden Wettkämpfe der Saison gewonnen und führt im Gesamtweltcup mit 200 Punkten vor Julian Schmid (Oberstdorf/180), der zweimal Zweiter geworden war.