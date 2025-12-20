Kombination: Geiger sorgt für ersten deutschen Saisonsieg

Olympiasieger Vinzenz Geiger hat mit einer starken Aufholjagd für den ersten Saisonsieg der deutschen Kombinierer gesorgt. Der Oberstdorfer gewann in Ramsau/Österreich den letzten Wettkampf des Jahres im Zielsprint vor dem Norweger Jens Luraas Oftebro. Im sechsten Wettbewerb des Olympiawinters stand erstmals kein Österreicher ganz oben auf dem Podest.

"Das war ein extrem kluges Rennen von mir. Ich habe gewusst, dass es am Ende entschieden wird", sagte Geiger im ZDF: "Und ich habe mittlerweile eine gute Erfahrung, um zu wissen: Das Wichtigste ist cool bleiben. Und ganz zum Schluss zu wissen: Mensch, das reicht noch."

Der zu Saisonbeginn noch verletzte Geiger war nach einem Sprung auf 92,0 m nur als 15. in die Loipe gegangen, sein Rückstand auf den Österreicher Thomas Rettenegger betrug 1:20 Minuten. Doch Geiger schaffte in der letzten Runde den Anschluss und lag im Ziel 0,1 Sekunden vor Oftebro. Dritter wurde Ex-Weltmeister Johannes Lamparter aus Österreich (+8,4) vor Rettenegger (+8,5).

Altmeister Johannes Rydzek verbuchte als Fünfter sein bestes Ergebnis der Saison. Auch Wendelin Thannheimer überzeugte als Achter. Der viermalige WM-Zweite Julian Schmid musste sich dagegen nach einem schwachen Sprung mit dem 15. Rang begnügen.

Nach dem Springen hatte Youngster Richard Stenzel als Sechster noch die besten Karten im DSV-Team, fiel aber noch auf Position 16 zurück. Rettenegger, der am Freitag den Massenstart-Wettbewerb gewonnen hatte, lag nach einem Sprung auf 95,5 m in Führung.

Für die Kombinierer geht es erst am 9. Januar im estnischen Otepää weiter. Die für das erste Wochenende des Jahres 2026 geplanten Wettkämpfe in Schonach waren am Freitag wegen der zu hohen Temperaturen abgesagt worden.