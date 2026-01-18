Kombination: Schmid stürmt mit Aufholjagd aufs Podest

Julian Schmid hat den deutschen Kombinierern bei der Weltcup-Rückkehr nach Oberhof einen Podestplatz beschert. Der viermalige WM-Zweite holte am Sonntag vor großer Kulisse im Schlussspurt noch Rang drei. Ganz vorne landeten die norwegischen Brüder Jens Luraas und Einar Luraas Oftebro.

"Es war ein mega spannendes Rennen mit vielen Aufs und Abs. Es war ein cleveres Rennen von Julian, Chapeau", sagte Bundestrainer Eric Frenzel im ZDF. Schmid war nach einem ordentlichen Sprung auf 95,0 m von Platz 14 in die Loipe gegangen, zeigte eine starke Aufholjagd und gewann auf der Zielgeraden den Sprint um Platz drei gegen Ex-Weltmeister Johannes Lamparter aus Österreich.

Altmeister Johannes Rydzek, am Samstag als Fünfter zum dritten Mal in Folge bester Deutscher, kam bei strahlendem Sonnenschein auf den siebten Rang. Olympiasieger Vinzenz Geiger musste sich am Wochenende dagegen mit den Plätzen 23 und elf begnügen. Vor allem auf der Schanze im Kanzlersgrund tat sich Geiger schwer.

Rydzek, Schmid und Geiger haben alle die interne Olympia-Norm (zweimal Podium oder dreimal Top sechs) erfüllt. Ob Frenzel zwei oder drei Athleten mit zu den Winterspielen nimmt, ist noch offen.

Dominiert wurde das Wochenende von den Brüdern Oftebro: Am Samstag gewann Jens Luraas vor Lamparter und Einar Luraas, am Sonntag feierten Jens Luraas und dessen älterer Bruder Einar Luraas sogar einen Doppelsieg - und tauften das Podium in "Brodium" um.