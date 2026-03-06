Kombination: Team-Weltmeister Thannheimer in Lahti gestürzt

Kombinierer Wendelin Thannheimer ist beim Weltcup im finnischen Lahti empfindlich gestürzt. Der Team-Weltmeister aus Oberstdorf verlor nach einem Flug auf 128,5 m das Gleichgewicht, knickte nach links weg und blieb etwa eine Minute im Auslauf liegen. Der 26-Jährige konnte anschließend zwar auf eigenen Füßen die Schanze verlassen, humpelte aber stark.

Thannheimer hatte Anfang Dezember in Trondheim als Zweiter des Massenstarts erstmals in seiner Karriere ein Weltcuppodest erreicht. Den Sprung in das nur dreiköpfige DSV-Team für die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina hatte er knapp verpasst.