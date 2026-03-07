Kombination: Weltmeister Thannheimer erleidet Kreuzbandriss

Kombinierer Wendelin Thannheimer hat sich bei seinem Sturz im finnischen Lahti eine schwere Knieverletzung zugezogen und fällt monatelang aus. Der Team-Weltmeister erlitt einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie einen Außenmeniskusriss. "Wir haben bereits mit abschwellenden Maßnahmen begonnen. Voraussichtlich wird Wendelin am Montag in München operiert", sagte DSV-Mannschaftsarzt Lukas Pecher.

Thannheimer hatte am Freitag nach einem Flug auf 128,5 m das Gleichgewicht verloren, knickte nach links weg und blieb etwa eine Minute im Auslauf liegen. Der 26-Jährige konnte anschließend zwar auf eigenen Füßen die Schanze verlassen, humpelte aber stark.

Thannheimer hatte Anfang Dezember in Trondheim als Zweiter des Massenstarts erstmals in seiner Karriere ein Weltcuppodest erreicht. Den Sprung in das nur dreiköpfige DSV-Team für die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina hatte er knapp verpasst.