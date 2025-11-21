Kreuzbandriss bei Gut-Behrami - Karriereende droht

Der Schweizer Skirennläuferin Lara Gut-Behrami droht nach einem schweren Trainingssturz in Copper Mountain/USA das Ende ihrer Karriere. Die Super-G-Olympiasiegerin von Peking zog sich nach Angaben ihres Vertrauensarztes einen Riss des Kreuzbandes und des Innenbandes im linken Knie zu. Die 34-Jährige hatte vor der Olympia-Saison das Ende ihrer Laufbahn für das kommende Jahr angekündigt.

"Ihr vorderes Kreuzband und ihr Innenband sind gerissen. Sie hat ebenfalls eine Meniskusverletzung erlitten", sagte Olivier Siegrist der Zeitung Le Nouvelliste: "Sie hat mich angerufen und gesagt, dass sie mich sehen möchte, weil ich ihr Knie kenne." Siegrist hatte Gut-Behrami schon 2017 nach einer schweren Knieverletzung operiert.

Der Verband Swiss Ski hatte zuvor mitgeteilt, dass nach der Rückkehr der Tessinerin in ihre Heimat "umfassende medizinische Untersuchungen" durchgeführt werden sollen.

Die zweimalige Weltmeisterin und Gesamtweltcupsiegerin war am Donnerstag im Super-G-Training in Colorado gestürzt. In Copper Mountain finden vier Weltcuprennen statt.