Kreuzbandriss: Saisonende für Abfahrer Eichberger

Rückschlag für die österreichische Abfahrtsmannschaft in der Olympia-Saison: Für den aufstrebenden Skirennläufer Stefan Eichberger ist der Winter beendet, ehe er so richtig begonnen hat. Der 25-Jährige hat sich am Dienstag im Training für die Weltcup-Abfahrt in Gröden einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt für den Rest der Saison aus.

Eichberger hatte nach einem Sprung über die berühmt-berüchtigten Kamelbuckel Schmerzen im rechten Knie verspürt. Nach einer Erstuntersuchung vor Ort wurde die schwere Verletzung des Speedspezialisten bei einem MRT in Innsbruck festgestellt. Außerdem erlitt Eichberger einen Meniskusriss im rechten Knie. Er wurde nach Graz verlegt, wo er operiert werden soll.

Eichberger mischt die Weltspitze seit einem Jahr konstant auf und fuhr seither im Weltcup sechs Mal in die Top 10. In dieser Saison raste er auf der anspruchsvollen Piste in Beaver Creek in Abfahrt und Super-G auf die Ränge sieben und sechs.