Kriechmayr gewinnt Super-G - DSV-Trio ohne Start

Der Schweizer Skistar Marco Odermatt hat im dritten Speedrennen des Olympiawinters erstmals nicht gewonnen. Beim Sieg des Österreichers Vincent Kriechmayr im Super-G von Beaver Creek musste sich der Gesamtweltcupsieger der vergangenen vier Jahre mit dem fünften Platz begnügen. Das Rennen wurde nach 31 von 68 Startern wegen starker Windböen abgebrochen, vom deutschen Trio war bis dahin keiner an den Start gegangen.

Weil die Mindestanzahl von 30 Fahrern ins Rennen gegangen war, konnte der Wettkampf gewertet werden. "Es war natürlich extrem bitter und schade, dass sie das Rennen abgebrochen und durchgedrückt haben, dass die Wertung zählt. Das nimmt einem die Chance, wieder Fuß zu fassen", sagte Simon Jocher: "Aber hilft alles nix, man muss weiter schauen und beim nächsten Mal attackieren."

Odermatt lag im Ziel 1,23 Sekunden hinter Kriechmayr. Der Weltmeister von 2021 hatte sich im ersten Super-G in Copper Mountain noch mit Rang zwei hinter Odermatt begnügen müssen, nun gewann er auf der "Raubvogel"-Piste in 1:06,77 Minuten vor dem Norweger Fredrik Möller (+0,56 Sekunden) und Raphael Haaser aus Österreich (+1,03). Rückkehrer Aleksander Aamodt Kilde aus Norwegen schied aus.

Jocher, am vergangenen Wochenende in Copper Mountain als 20. im Super-G bester Deutscher, wäre mit der Startnummer 34 an der Reihe gewesen. Der 29-Jährige wartete aber ebenso wie Routinier Romed Baumann (Nr. 46) und Maximilian Schwarz (Nr. 53) vergeblich.

Das ursprünglich für Samstag geplante Rennen war aufgrund der Wetterprognosen vorverlegt worden. Am Freitag sorgte dann starker Nebel zunächst für eine halbstündige Verzögerung, nach 14 Startern folgte wegen des Schneefalls und des starken Windes eine halbstündige Unterbrechung - es blieb nicht die einzige.

Der Riesenslalom am Sonntag (18.00 Uhr/21.00 Uhr MEZ) soll wie geplant stattfinden, der Samstag ist ein Ruhetag.