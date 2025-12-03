Kurzbahn-EM: Wellbrock im Finale über 1500 m Freistil

Freiwasser-Vierfachweltmeister Florian Wellbrock hat bei der Kurzbahn-EM in Lublin das Finale über 1500 m Freistil erreicht. Der Magdeburger zog am Mittwoch in 14:30,53 Minuten als Sechster in den Endlauf am Donnerstag ein. Dabei blieb der 28-Jährige, der auf dieser Strecke auch den Weltrekord hält, aber deutlich hinter Zalan Sarkany, der Ungar legte mit 14:23,95 Minuten die schnellste Zeit vor.

Oliver Klemet (Frankfurt), Olympia-Zweiter im Freiwasser, schied in 14:33,56 Minuten aus, ebenso Johannes Liebmann (Magdeburg/14:36,21). Isabel Gose erreichte am Tag nach ihrem Europarekord über 400 m Freistil in 1:56,28 Minuten das Halbfinale über die halbe Distanz am Abend. Auch Nina Holt (1:55,04) wird dann antreten.

Im Kampf um die Medaillen mischt auch Lukas Märtens weiter mit, der einen Tag nach seiner ersten Kurzbahn-Medaille über die 200 m Freistil als Zehnter in 1:42,40 Minuten ins Halbfinale einzog. Der Weltmeister und Olympiasieger hatte zuvor zum Auftakt über die doppelte Distanz Silber gewonnen. Vor Märtens gelang Timo Sorgius (Leipzig) als Neunter in 1:42,39 Minuten der Sprung in die nächste Runde.

Rafael Miroslaw (Hamburg/24.) und Jarno Bäschnitt (Bochum/45.) schieden hingegen aus. Auch für die deutsche Mixed-Staffel mit Ole Braunschweig, Lena Ludwig, Maurice Grabowski und Nina Jazy ist der Wettkampf mit einer Zeit von 1:40,64 Minuten bereits nach den Vorläufen über die 4x50 m Lagen beendet. Jeremias Pock (Nürnberg/52,85 Sekunden) qualifizierte sich derweil über 100 m Lagen für das Halbfinale.