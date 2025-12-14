Langlauf: Hoffmann als Achte stark wie nie

Skilangläuferin Helen Hoffmann hat beim Weltcup in Davos das beste Ergebnis ihrer Karriere erzielt. Die U23-Weltmeisterin aus Oberhof wurde in der Schweiz im Freistilrennen über 10 km Achte und empfahl sich damit nachhaltig für einen Staffeleinsatz bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina im Februar.

Beim ersten Weltcupsieg der Norwegerin Karoline Simpson-Larsen lag Hoffmann lediglich 27,4 Sekunden zurück. Auch Pia Fink lief als Zehnte ein ganz starkes Rennen. Die zuletzt gesundheitlich angeschlagene Olympiasiegerin Katharina Hennig Dotzler hatte auf einen Start Davos verzichtet.

Bei den Männern hatte zuvor Florian Notz für das bislang beste Saisonergebnis der deutschen Skilangläufer gesorgt. Der 33-Jährige lief über 10 km im freien Stil auf Platz zwölf, er verpasste die Top 10 um 17 Sekunden.

Notz lag in der Schweiz nach einer starken Schlussphase eine knappe Minute hinter Sieger Einar Hedegart, der einen norwegischen Fünffachsieg anführte. Norwegens Topstar Johannes Hösflot Kläbo wurde nur Vierter und verpasste wie bei seinem überraschenden Viertelfinal-Aus nach einem Stolperer im Sprint am Samstag das Podest.