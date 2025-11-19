Langlauf-Star Diggins kündigt Karriere-Ende an

Die US-amerikanische Skilanglauf-Olympiasiegerin Jessie Diggins wird ihre Erfolgskarriere mit dem Abschluss der kommenden Saison beenden. Das teilte die zweimalige Weltmeisterin und dreimalige Gesamtweltcupsiegerin am Mittwoch in einem emotionalen Instagram-Post mit.

"Es wird schwierig sein, diesen Sport zu verlassen, den ich so sehr liebe", schrieb die 34-Jährige. "Aber in meinem Herzen fühlt es sich zugleich richtig an, und es wird aufregend, ein neues Kapitel meines Lebens aufzuschlagen." Der Skisport habe ihr "Freude, Herausforderungen, Selbstvertrauen und Gemeinschaftsgeist" geschenkt. Und nun: "Glitzer ins Gesicht und los!"

Die Saison beginnt am 28. November, Höhepunkt sind die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo (6. bis 22. Februar). Diggins gewann 2018 in Pyeongchang Olympia-Gold im Teamsprint, Weltmeisterin wurde sie 2013 (Teamsprint) und 2023 (10 km Freistil). Den Gesamtweltcup holte sie im vergangenen Winter wie zuvor schon 2024 und 2021.