Leichtathletik-WM: Drei Nachrücker im deutschen Team

Das deutsche Team für die anstehende Leichtathletik-WM in Tokio (13. bis 21. September) vergrößert sich um drei Starterinnen und Starter: Aaron Bienenfeld (Düsseldorf), Eva Dieterich (Tübingen/beide 10.000 m) und Samantha Borutta (Frankfurt/Hammerwurf) rücken nach dem Abschluss des so genannten World-Ranking-Verfahrens in die Mannschaft nach.

Zudem erhält Sprinterin Sina Mayer (Zweibrücken), die bereits für die 4x100-Meter-Staffel nominiert worden war, noch einen Startplatz über die 100 m. Das gab der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Sonntag bekannt. Damit umfasst das deutsche Team in Japan 79 Athletinnen und Athleten.