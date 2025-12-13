Lochner vor Friedrich: Deutsches Dreifachpodium im Viererbob

Vizeweltmeister Johannes Lochner hat Rekordweltmeister Francesco Friedrich erneut ausgestochen und in der Dauerrivalität das nächste Ausrufezeichen gesetzt. Bei der dritten Weltcup-Station im norwegischen Lillehammer fuhr Lochner vor dem Doppel-Olympiasieger seinen zweiten Saisonsieg ein und schnappte sich damit auch die alleinige Führung in der Gesamtwertung des Viererbob. Dominator Friedrich (+0,14), vor dem Wochenende punktgleich mit Lochner, musste sich ebenso geschlagen geben wie Adam Ammour (Oberhof/+0,16), der das deutsche Podium komplettierte.

Nach dem Auftaktsieg Lochners auf der Olympia-Bahn in Cortina d'Ampezzo hatte Friedrich Ende November in Innsbruck-Igls zurückgeschlagen. Punktgleich waren die beiden Weltcup-Führenden auf der WM-Bahn von 2027 an den Start gegangen. Friedrich lag mit seinen Anschiebern Matthias Sommer, Alexander Schüller und Felix Straub nach dem ersten Lauf 0,04 Sekunden vorn, doch ging im zweiten Lauf ein wenig zu viel Risiko und fiel hinter Lochner zurück. "Die Bahn ist im Vierer relativ schwierig, da erwischt man mal einen besseren, mal einen schlechteren", analysierte Friedrich.

Derweil freute sich Lochner über einen "richtig guten" Speed beim Start: "Die letzten Wochen haben wir am Start zu viel verloren. Das wurde jetzt besser und macht mich mega happy."

Der Saisonhöhepunkt der Bob-Piloten steht bei den Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo im kommenden Februar auf dem Plan. Lochner träumt in seiner letzten Saison vom ersten Olympiasieg. Friedrich peilt bei den Winterspielen im kommenden Februar in Italien dagegen seine olympischen Goldmedaillen fünf und sechs an, mit denen er zum unbestritten erfolgreichsten Bob-Piloten der Geschichte aufsteigen würde.