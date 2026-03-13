Maier holt zum dritten Mal Bronze im Biathlon

Marco Maier hat bei den Paralympischen Winterspielen in Norditalien den Medaillen-Hattrick geschafft. Nach zuvor zweimal Bronze gewann der 26-Jährige in der Sprintverfolgung der stehenden Klasse erneut Bronze und holte im dritten Biathlon-Rennen in Tesero seine dritte Medaille. Nach seinem ersten Platz in der Qualifikation leistete sich der Allgäuer im Finale drei Strafrunden und musste zwei Konkurrenten noch vorbeiziehen lassen.

Für das Team D bleibt es damit bei den zwei Goldmedaillen durch die Triumphe von Anna-Lena Forster, insgesamt gab es für den Deutschen Behindertensportverband (DBS) 14 Medaillen. Der wegen der hohen Temperaturen in kurzer Hose und T-Shirt gestartete Maier hatte letztlich 35,1 Sekunden Rückstand auf den fehlerfreien Chinesen Cai Jiayun und konnte sich den Traum vom Paralympics-Sieg nicht erfüllen. Seine ersten beiden Medaillen hatte er seiner im Vorjahr verstorbenen Mutter gewidmet.

In Peking hatte Maier sowohl im Biathlon als auch im Langlauf Silber gewonnen, somit steht er insgesamt bei fünf Paralympics-Medaillen. Außerdem wurde der Zollbeamte, dem seit Geburt an drei Fingern der linken Hand die vorderen Glieder fehlen, im Jahr 2023 dreimal Weltmeister. Am Wochenende bekommt er in Tesero mit der Langlauf-Staffel am Samstag sowie dem abschließenden Rennen über 20 km noch zwei weitere Medaillenchancen.