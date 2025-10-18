Makellos ins Finale: DTTB-Frauen greifen nach EM-Gold

Die deutschen Tischtennis-Frauen sind bei der Mannschafts-EM im kroatischen Zadar mit einer makellosen Bilanz ins Finale eingezogen. Bei seiner "Mission Titelverteidigung" blieb das Team um Junioren-Weltmeisterin Annett Kaufmann auch beim 3:0 im Halbfinale gegen Portugal ohne Matchverlust. Am Sonntag (13.00 Uhr) geht es für die Spielerinnen von Bundestrainerin Tamara Boros nun im Endspiel gegen Rumänien oder die Niederlande um Gold.

"Das war nicht so einfach. Ein 3:0 hört sich danach an, aber jedes Spiel war eng", resümierte Boros: "Morgen wollen wir auch noch diesen letzten Schritt machen."

Erneut ebnete Sabine Winter mit ihrem Auftaktsieg den Weg. Beim 3:2-Erfolg gegen Fu Yu zeigte die Führungsspielerin ihre Comeback-Qualitäten und drehte einen zweimaligen Satzrückstand noch zu ihren Gunsten. Kaufmann ließ beim 3:1-Sieg gegen Shao Jieni anschließend nur kurz Zweifel an ihrem nächsten Erfolg aufkommen, ehe auch Nina Mittelham, EM-Einzel-Finalistin von 2022, einem Satzrückstand trotzte und den Finaleinzug mit einem 3:1-Erfolg über Matilde Pinto perfekt machte.

Eine Medaille hatten sich die Frauen – ebenso wie die Männer – bereits durch den Einzug ins Halbfinale gesichert. In der 67-jährigen EM-Geschichte steht der DTTB damit nun bei 144 Medaillen. Seit 2005 hat zudem immer mindestens eine deutsche Mannschaft den Titel gewonnen.