Marathon: Petros wieder "Läufer des Jahres"

Marathon-Ass Amanal Petros ist zum dritten Mal in Folge zum "Läufer des Jahres" gewählt worden. Der 30-Jährige, der im September zunächst sensationell WM-Silber in Tokio gewonnen und dann zwei Monate später in Valencia den deutschen Rekord pulverisiert hatte, setzte sich bei der Abstimmung "mit überwältigendem Vorsprung" gegen die Konkurrenz durch.

Petros nahm die Auszeichnung "voller Dankbarkeit und Ehre" entgegen. "Ich gönne mir jetzt nach einer überaus erfolgreichen, aber auch sehr, sehr langen Saison eine echte Pause, um dann Ende Januar wieder in das Training einzusteigen", sagte er: "Ich will noch schneller werden."

Die Abstimmung führte der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) zusammen mit German Road Races und dem Onlineportal laufen.de durch.