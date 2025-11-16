McIlroy verliert Saisonfinale - holt sich aber Gesamtsieg

Golf-Superstar Rory McIlroy hat den abschließenden Triumph nach dem erfolgreichsten Jahr seiner Karriere knapp verpasst. Der Nordire unterlag als Titelverteidiger beim Finale der DP World Tour im Stechen gegen den früheren US-Open-Champion Matt Fitzpatrick aus England. Trotz der Niederlage im Play-off auf dem Earth Course in Dubai hat sich McIlroy zum siebten Mal den Gesamtsieg der früheren European Tour gesichert. Fitzpatrick gewann das Finale zum dritten Mal.

"Ich freue mich für Matt", sagte McIlroy, der mit Blick auf die Gesamtsiege nur noch den achtmaligen Gewinner Colin Montgomerie (Schottland) vor sich hat: "Er ist in Reichweite. Hoffentlich kann ich Colin noch einholen."

McIlroy hat im zu Ende gehenden Jahr mit dem Sieg beim US-Masters als sechster Profi der Geschichte seinen Karriere-Grand-Slam perfekt gemacht. Zudem gewann das europäische Idol die Players Championship, das prestigeträchtige Turnier in Pebble Beach und die Irish Open. Ende September führte der Weltranglisten-Zweite das europäische Team gemeinsam mit Fitzpatrick zum hart erkämpften Auswärtssieg im Ryder Cup in den USA.