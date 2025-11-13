Mihambo und Ogunleye starten beim ISTAF Indoor in Düsseldorf

Die Leichtathletik-Olympiasiegerinnen Malaika Mihambo und Yemisi Ogunleye eröffnen ihre Hallen-Saison am 24. Januar beim ISTAF Indoor in Düsseldorf. Dies gaben die Organisatoren am Donnerstag bekannt. Beim Auftritt von Weitspringerin Mihambo und Kugelstoßerin Ogunleye werden im PSD Bank Dome über 8000 Zuschauer erwartet.

Die Hallen-DM findet im kommenden Jahr vom 27. Februar bis 1. März in Dortmund statt. Internationaler Höhepunkt der Hallen-Saison sind die Weltmeisterschaften vom 20. bis 22. März im polnischen Torun.