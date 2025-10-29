Mit Boll: Berlin und Düsseldorf veranstalten Doppelspieltag

Der deutsche Tischtennis-Rekordmeister Borussia Düsseldorf hat ein außergewöhnliches Heimspiel in fremder Halle angekündigt - mit Timo Boll als prominentem Gast. Am 18. Januar veranstalten die Düsseldorfer gemeinsam mit dem zehnmaligen Frauen-Meister ttc eastside Berlin erstmals einen Bundesliga-Doppelspieltag. Auch Düsseldorfs Vereinsbotschafter Boll soll in der Hauptstadt dabei sein.

"Wir kommen gerne zu unseren Fans, für viele ist der Weg nach Düsseldorf zu weit, deshalb haben wir beispielsweise schon in München, Hamburg und zuletzt Würzburg Heimspiele ausgetragen", sagte Borussia-Geschäftsführer Alexander Schilling in einer Mitteilung. Der Doppelspieltag mit dem Berliner Frauenteam sei "etwas Besonderes".

Die Veranstaltung beginnt um 10.30 Uhr mit der Begegnung der Berlinerinnen um die Team-Europameisterinnen Nina Mittelham und Mia Griesel gegen den ESV Weil. Im Anschluss trifft Düsseldorf auf den TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell mit dem deutschen Routinier Dimitrij Ovtcharov (15.30 Uhr). Rund um das Event im Sportforum Berlin soll die Düsseldorfer Vereinslegende Boll unter anderem für Autogramme zur Verfügung stehen.