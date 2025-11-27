Mit Überwachungsvideo: Ex-Weltmeister aus China freigesprochen

Ein Überwachungsvideo führt zum Freispruch: Der chinesische Ex-Weitsprung-Weltmeister Wang Jianan ist von der Unabhängigen Integritätskommission (AIU) des Leichtathletik-Weltverbands World Athletics vom Vorwurf des Dopings freigesprochen worden. Videobilder einer Klinik in seinem Heimatland sollen die Unschuld des 29-Jährigen belegen.

Demnach soll Wang Partikel das im Sport verbotene Terbutalin eingeatmet haben, als er einen Verwandten zur Behandlung mit einem Vernebler ins Krankenhaus begleitete. Terbutalin wird zur Linderung von Atemwegsproblemen eingesetzt. Wang, 2022 in Eugene mit einem 8,36-Meter-Sprung Weltmeister, waren bei einem Dopingtest im November des vergangenen Jahres Spuren von Terbutalin in seinem Körper nachgewiesen worden.

Die AIU gab nun an, dass sie eine "umfassende Überprüfung der Dokumente und der Überwachungsvideos" durchgeführt habe, die von der chinesischen Anti-Doping-Agentur zur Verfügung gestellt worden seien. Der Schluss sei, dass "daran nichts Verdächtiges zu finden sei".