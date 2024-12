Moses über Bezahlung: "Leichtathleten hängen stark hinterher"

Der zweimalige Hürden-Olympiasieger Edwin Moses hat sich kritisch über die Entwicklung der Bezahlung in der Leichtathletik geäußert. Die Sportart sei "nicht so gewachsen wie zum Beispiel Tennis oder der Fußball", sagte der 69-Jährige in einem Playboy-Interview: "Wir hängen noch immer stark hinterher, ich finde das weiterhin frustrierend." Moses holte bei den Olympischen Spielen 1976 und 1984 Gold über die 400 Meter Hürden.