MotoGP: Alex Márquez gewinnt Portugal-Sprint

In Abwesenheit von Weltmeister Marc Márquez hat sein Bruder und Vizeweltmeister Alex Márquez die Dominanz des Geschwisterpaars in der MotoGP erneut unter Beweis gestellt. Der Spanier gewann das Sprintrennen des Portugal-Grand-Prix in der Hafenstadt Portimao knapp vor Pedro Acosta und Marco Bezzecchi, die weiterhin um den dritten Platz im WM-Klassement kämpfen.

Nachdem sich Bezzecchi im Qualifying die Pole Position für den Sprint gesichert hatte, wurde er vom Vizeweltmeister auf der Ducati und Acosta bereits nach vier Runden kassiert. Lange Zeit sah es im Anschluss nach einem ungefährdeten Sieg von Márquez aus, Acosta schloss in einem Nervenkrimi jedoch auf seiner KTM RC16 noch auf zwölf Hundertstel auf.

Im Kampf um Rang drei in der Fahrer-WM liegt Bezzecchi damit zehn Punkte vor Francesco Bagnaia, der den Sprint auf Platz acht beendete, und 29 Zähler vor Acosta.