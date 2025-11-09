MotoGP: Bezzecchi gewinnt in Portimao

Marco Bezzecchi hat den Grand Prix der MotoGP in Portugal gewonnen und damit den dritten Platz in der WM-Saison beinahe sicher. Der Italiener setzte sich auf seiner Aprilia souverän vor Vize-Weltmeister Álex Márquez (Ducati) durch, Pedro Acosta (KTM/beide Spanien) wurde Dritter. Marc Márquez (Ducati) steht bereits seit Ende September als Weltmeister fest, nimmt aufgrund einer Schulter-OP in diesem Jahr aber an keinem Rennen mehr teil.

Bezzecchi war von der Pole Position ins Rennen in Portimao gestartet, Álex Márquez hatte es nach einem Sturz im Qualifying nur auf Startplatz fünf geschafft. Der Spanier arbeitete sich vor, konnte Bezzecchi aber nicht unter Druck setzen und musste in der Schlussphase seinen zweiten Platz gegen Acosta verteidigen. Bezzecchi hat als WM-Dritter nun 35 Punkte Vorsprung auf den früheren Weltmeister Francesco Bagnaia (Italien/Ducati), der am Sonntag stürzte.

Bis weit in die zweite Saisonhälfte hatten die Márquez-Brüder die WM klar dominiert, spätestens mit dem verletzungsbedingten Aus des Weltmeisters herrscht aber bemerkenswerte Abwechslung: Im sechsten Grand Prix in Folge gab es am Sonntag einen anderen Sieger.

Marc Márquez hatte im September in Japan seinen siebten Titelgewinn in der MotoGP perfekt gemacht. Eine Woche später stürzte er in Indonesien folgenschwer und erlitt eine Fraktur am Schulterblatt. Das Saisonfinale der Königsklasse steigt am kommenden Wochenende in Valencia.