MotoGP: Weiter zwölf Rennwochenenden live bei DF1

Wie zuletzt können Motorradfans auch in diesem Jahr zwölf WM-Läufe live im deutschen Free-TV verfolgen. Der Sender DF1 überträgt in Kooperation mit ServusTV ausgewählte Rennen der Klassen MotoGP, Moto2 und Moto3.

"Motorrad-Action, packende Duelle und pure Rennsport-Emotionen gehören für uns ins Free-TV. Wir wollen die Begeisterung für den Motorsport weiter entfachen und den Fans an den Rennwochenenden echtes Adrenalin liefern", sagte DF1-Geschäftsführer David Müller.

Los geht es mit dem Saisonauftakt in Buriram/Thailand (28. Februar bis 1. März). Auch der Deutschland-GP auf dem Sachsenring (10. bis 12. Juli) gehört zum Programm, genau wie die Rennen in Österreich (18. bis 20. September) und das WM-Finale in Valencia/Spanien (20. bis 22. November). Es gibt 2026 insgesamt 22 Rennwochenenden.