Nach Aufholjagd: DSV-Frauen wieder auf dem Podest

Die deutsche Frauen-Staffel hat sich beim Weltcup in Oberhof nach einer Aufholjagd den zweiten Podestplatz des Winters gesichert. Selina Grotian, Julia Tannheimer, Janina Hettich-Walz und Schlussläuferin Franziska Preuß belegten am Samstag nach einer Strafrunde und 13 Nachladern wie bereits in Hochfilzen den dritten Rang (+1:28,4 Minuten). Den Sieg sicherten sich die favorisierten Französinnen um die Gesamtweltcupführende Lou Jeanmonnot (0 Strafrunden+8 Nachlader) souverän vor Norwegen (1+7/+53,7 Sekunden).

Grotian, die in Oberhof ihr Comeback nach längerer Krankheitspause gibt, eröffnete für die deutsche Mannschaft. Stehend handelte sie dem DSV-Quartett dann aber eine Strafrunde ein, Tannheimer ging an Position zehn liegend in die Loipe. "Ich habe mir schon beim Hinstellen gedacht: 'Oh, das könnte schwierig werden'", sagte Grotian in der ARD: "Ich habe mein Bestes gegeben, aber leider mit der Strafrunde."

In der Folge benötigte auch Tannheimer zahlreiche Nachlader - und dennoch brachte sie das DSV-Team bis auf Platz fünf nach vorne. "Der Wind war gar nicht so das Problem, eher die Kälte", sagte die 20-Jährige. Hettich-Walz führte das deutsche Quartett auf Platz zwei, bevor Deutschlands Sportlerin des Jahres Preuß dann aber nach drei Nachladern beim letzten Schießen noch Norwegens Maren Kirkeeide vorbeiziehen lassen musste.

Am Sonntag (14.30 Uhr) steht für die Biathletinnen im Thüringer Wald noch die Verfolgung an. Preuß geht mit 47 Sekunden Rückstand auf Sprintsiegerin Elvira Öberg in die Loipe, knapp dahinter folgt Hettich-Walz mit 50 Sekunden. Zuvor steht noch die Staffel der Männer (11.00 Uhr/jeweils ARD und Eurosport) an.