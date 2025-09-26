Nach DM-Sturz: Hand-OP bei Franziska Preuß

Biathlon-Weltmeisterin Franziska Preuß hat sich bei der DM Anfang September eine Handverletzung zugezogen und ist bereits operiert worden. Dies teilte die 31-Jährige erst am Freitag in den sozialen Medien mit. Die Auswirkungen auf die Vorbereitung auf den Olympia-Winter seien nicht allzu groß, ließ Preuß wissen.

"Leider hab ich mir gleich beim ersten der drei Rennen der Deutschen Meisterschaft bei einem Sturz eine Verletzung an der Hand zugezogen", schrieb die Gesamtweltcupsiegerin, ohne die genaue Diagnose zu nennen. Auf einem Foto sind zwei Finger der linken Hand allerdings dick bandagiert und ruhiggestellt. "Zum Glück konnte direkt alles wieder repariert werden und eine Woche nach der OP war der Einstieg ins Training wieder möglich. Selten ein Schaden ohne Nutzen: Jetzt liegt der Fokus halt mehr auf der Beinkraft."

Die Reha verlaufe bislang nach Plan, am Samstag werde Preuß ins Trainingslager nach Antholz reisen, wo im Februar auch die Olympia-Medaillen vergeben werden. "Dort kommt dann hoffentlich auch schon wieder der 2. Stock zum Einsatz", schrieb sie.

Preuß hatte bei den nationalen Titelkämpfen im Bayerischen Wald ohne das Wissen um die Schwere der Verletzung auch die weiteren Rennen bestritten und zum Abschluss der Skiroller-Wettbewerbe den Titel in der Verfolgung geholt. Die Weltcup-Saison der DSV-Athleten beginnt am 29. November in Östersund. Höhepunkt des Winters sind die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo (6. bis 22. Februar 2026).