Nach Thannheimer nun Schmid: Podestserie der Kombinierer hält

Olympiasieger Vinzenz Geiger lief bei seinem überraschenden Comeback schon wieder in die Top 10, seine Oberstdorfer Teamkollegen setzten derweil die Podestserie der deutschen Kombinierer fort: Zum Abschluss des Weltcups in Trondheim sorgte Julian Schmid nach einer grandiosen Aufholjagd als Dritter für das saisonübergreifend 13. Rennen in Serie mit Podiumsplatz für den DSV, nachdem Wendelin Thannheimer am Samstag als Zweiter das beste Ergebnis seiner Karriere erzielt hatte.

"Ich habe versucht schnell anzugehen, war in der zweiten Runde aber schon gut am Sack. Aber meine Ski sind sensationell gewesen, da ging es am Schluss doch noch etwas", sagte Schmid im ZDF. Beim dritten Sieg des Österreichers Johannes Lamparter im vierten Saisonrennen war der Allgäuer noch von Platz neun nach dem Springen nach vorne gestürmt und verwies Thannheimer auf Platz vier. "Für mich war es dennoch ein tolles Wochenende", sagte der geschlagene Thannheimer. Zweiter wurde am Sonntag Lamparters Landsmann Franz-Josef Rehrl, das erste Rennen in Trondheim hatte in Thomas Rettenegger ebenfalls ein Österreicher gewonnen.

Geiger lief direkt hinter Altmeister Johannes Rydzek (7.) auf den achten Platz. Der Oberstdorfer hatte sich kurz vor Saisonstart drei knöcherne Bandausrisse am rechten Fuß zugezogen, war aber überraschend schon in Trondheim in den Weltcup zurückgekehrt - im Hinblick auf Olympia liegt er wieder voll im Plan. Auch Rydzek war versöhnt: Am Vortag hatte er beim Massenstart nach dem Auftakt-Langlauf noch geführt, hatte dann aber im Springen gepatzt und war auf Rang 22 durchgereicht worden.

Vier Oberstdorfer unter den besten acht - Trondheim bleibt ein gutes Pflaster für die "NoKo"-Hochburg. Schmid, Geiger, Rydzek und Thannheimer hatten im Frühjahr in Norwegen als "Oberstdorf-Express" WM-Gold im Team geholt und waren mit entsprechend guten Erinnerungen ins Granasen-Skizentrum zurückgekehrt.

Bei den Frauen hatte Weltcup-Titelverteidigerin Nathalie Armbruster am Samstag wie schon im Auftaktrennen das Podest erreicht. Nach Platz zwei am Freitag hinter der Norwegerin Ida Marie Hagen landete die 19-Jährige im Massenstart hinter Überraschungssiegerin Katharina Gruber (17) und Hagen auf Rang drei.