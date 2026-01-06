Nach Tod von Bakken: Sprint in Oberhof ohne "1"

Zu Ehren des verstorbenen norwegischen Biathleten Sivert Guttorm Bakken wird beim Sprint der Männer in Oberhof die Startnummer "1" nicht vergeben. Wie die Internationale Biathlon-Union (IBU) mitteilte, wird beim Rennen am Donnerstag im Thüringer Wald (14.10 Uhr/ARD und Eurosport) der Startbereich zunächst leer bleiben. Zudem soll es vor dem Sprint eine Minute lang Applaus geben, "um Siverts Leistungen und seinen Beitrag zum Biathlon zu würdigen und einem Athleten und Menschen Tribut zu zollen, der für seine positive Art sehr geschätzt wurde".

Bakken, der nur 27 Jahre alt wurde, war am 23. Dezember tot in seinem Hotelzimmer während eines Trainingslagers in Lavazè in Südtirol aufgefunden worden und hatte eine Höhentrainingsmaske getragen. Laut der Anwaltskanzlei der Familie werden Ergebnisse zur Todesursache spätestens im März erwartet.

Die Rennen in Oberhof sind nun die ersten seit Bakkens Tod. "Dieses Wochenende wird für uns alle anders sein", sagte Norwegens Teammanager Per Arne Botnan: "Am wichtigsten ist es jetzt, aufeinander zu achten und sicherzustellen, dass die Athleten nach einem anstrengenden Weihnachtsfest ein sicheres und schönes Erlebnis haben."