Nachtslalom in Madonna: Straßer lässt Chance liegen

Gut vier Wochen vor Beginn der Olympischen Spiele ist Skirennläufer Linus Straßer auch in Madonna di Campiglio der erhoffte Befreiungsschlag missglückt. Beim Nachtslalom fiel der Münchner nach einem starken ersten Durchgang noch auf Rang 14 zurück, der Sieg beim Weltcup-Klassiker in Italien ging an den französischen Olympiasieger Clement Noel.

"Es waren viele gute Passagen dabei. Es ist nur eine Zwischenstation auf dem Weg, die Richtung stimmt. Da muss man geduldig bleiben", sagte Straßer im BR und blickte optimistisch nach vorn. Es gelte nun, "zwei komplette Läufe aneinanderzureihen. Ich bin da absolut zuversichtlich."

Straßer hatte sich viel vorgenommen. "Ein schöner Lauf. Es wird ein cooler zweiter Durchgang", sagte Straßer, der es in den fünf Slalomrennen des Winters nur einmal in die Top 10 schaffte, vor der Entscheidung. Der 33-Jährige, nach dem ersten Lauf mit 0,41 Sekunden Rückstand zur Spitze Siebter, leistete sich im zweiten aber zu viele Fehler und verpasste den erhofften Sprung aufs Podium.

Noel setzte sich beim ersten Saisonsieg knapp vor dem Finnen Eduard Hallberg (+0,12 Sekunden) und seinem Landsmann Paco Rassat (+0,37) durch. Der WM-Dritte Straßer wartet dagegen nach schwierigen Monaten weiter auf ein Erfolgserlebnis vor dem Höhepunkt des Jahres in Mailand und Cortina (6. bis 22. Februar). In den kommenden Wochen bieten sich aber weitere Chancen.

Das Rennen in Madonna war der fünftletzte Slalom vor den Winterspielen, es folgen Weltcups in Adelboden, Wengen, Kitzbühel und Schladming. Straßer, dessen bislang beste Saisonplatzierung ein achter Platz in Gurgl/Österreich ist, sieht nach seinem Materialwechsel trotz der Enttäuschung Fortschritte. "Wir sind auf einem wirklich guten Weg", sagte er nach Lauf eins.

Enttäuschend lief es beim Start ins neue Jahr für die übrigen DSV-Starter. Sebastian Holzmann (Oberstdorf) und Anton Tremmel (Rottach-Egern) schieden im ersten Durchgang aus.