Nachtslalom: Straßer in Madonna vorn dabei

Skirennläufer Linus Straßer winkt beim Nachtslalom in Madonna di Campiglio der erste Podiumsplatz des Olympiawinters. Der Münchner liegt beim Weltcup-Klassiker nach einer starken Vorstellung im ersten Durchgang als Siebter nur 0,41 Sekunden hinter der Spitze, der Befreiungsschlag in einer bislang schwierigen Saison ist möglich.

Nach 40 von 71 Startern führte in Italien der Finne Eduard Hallberg knapp vor Tanguy Nef aus der Schweiz (+0,16) und dem französischen Olympiasieger Clement Noel (+0,23). Sebastian Holzmann (Oberstdorf) schied aus.

Dem WM-Dritten Straßer (33) fehlen zum anvisierten Podium nur 18 Hundertstel. Die besten 18 Läufer lagen innerhalb einer Sekunde, der zweite Durchgang (21.00 Uhr/BR) verspricht viel Spannung.

In Madonna wird der fünftletzte Slalom vor den Winterspielen ausgetragen, danach folgen die Rennen in Adelboden, Wengen, Kitzbühel und Schladming. Straßer, dessen bislang beste Saisonplatzierung ein achter Platz in Gurgl/Österreich war, kann vor dem Höhepunkt des Jahres in Mailand und Cortina d'Ampezzo (6. bis 22. Februar) ein Erfolgserlebnis gut gebrauchen.