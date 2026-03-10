Nächste Goldmedaille für Russland bei Paralympics

Anastasija Bagijan hat für die zweite Goldmedaille für Russland bei den Paralympischen Winterspielen gesorgt. Die sehbehinderte Langläuferin setzte sich in Tesero im Klassik-Sprint gegen die Deutsche Linn Kazmaier durch. Bei der Medaillenzeremonie verzichtete die 19-jährige Kazmaier mit Guide Florian Baumann auf das obligatorische Siegerselfie mit Bagijan und der Chinesin Jihong Cong.

Nach dem Triumph von Warwara Worontschichina im Super-G wurde somit am zweiten Tag nacheinander bei der Siegerehrung die russische Hymne gespielt. Zudem triumphierte Raman Swirydsenka aus Belarus im Klassik-Sprint der stehenden Klasse vor Sebastian Marburger vom Deutschen Behindertensportverband (DBS). In der Qualifikation am Morgen waren zudem erstmals seit der Wiederzulassung wieder russische und ukrainische Athletinnen aufeinandergetroffen.

Worontschichina war im Super-G am Montag zu Gold gerast, die 23-Jährige hatte ihrem Land damit die erste Goldmedaille unter eigener Flagge seit den Heimspielen von Sotschi 2014 beschert. Insgesamt kommt Russland auf vier Medaillen. Die Suspendierung Russlands und von Belarus war Ende September vergangenen Jahres vom Internationalen Paralympischen Komitee (IPC) aufgehoben worden.