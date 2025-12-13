Nächste Klatsche: Hockey-Männer unterliegen auch England

Nach den beiden Niederlagen gegen Belgien haben die deutschen Hockey-Männer auch gegen England verloren. Das 1:4 bedeutete die dritte Niederlage im vierten Pro-League-Spiel der Saison. Nach einer torlosen ersten Hälfte erzielte England gleich vier Tore in Folge, für Deutschland traf nur Benedikt Schwarzhaupt (56.). Damit verliert der amtierende Welt- und Europameister Anschluss an die Tabellenspitze.

Für die DHB-Männer war es das letzte Spiel dieser Länderspielphase, weiter geht es nächstes Jahr in Australien. Dort trifft das Team von Bundestrainer André Henning am 11. Februar auf Pakistan.

Die Pro League wird jährlich vom Welthockeyverband FIH ausgetragen, Deutschland hatte die vergangene Ausgabe auf Platz vier abgeschlossen. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen nehmen neun Teams teil, die jeweils zwei Mal auf die acht anderen treffen. Die Erstplatzierten der Abschlusstabelle gewinnen den Titel, zuletzt gingen beide Trophäen in die Niederlande. Der Wettbewerb dient zudem als Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles.