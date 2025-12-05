Nächster Rückschlag: Preuß fällt mit Erkältung aus

Nächster Rückschlag für Franziska Preuß: Die Gesamtweltcupsiegerin muss auf die beiden ausstehenden Rennen beim Weltcup in Östersund wegen einer Erkältung verzichten. "Sie fühlt sich seit Donnerstag krank, verbunden mit Halsschmerzen. Um den weiteren Saisonverlauf nicht zu gefährden, haben wir gemeinsam mit ihr beschlossen, kein Risiko einzugehen, um schnellstmöglich wieder eine Wettkampffähigkeit herzustellen", sagte DSV-Mannschaftsarzt Jan Wüstenfeld.

Die 31-Jährige wird deshalb den Sprint am Freitag (16.00 Uhr/ZDF und Eurosport) sowie den Verfolger am Sonntag verpassen. Der nächste Weltcup findet vom 12. bis 14. Dezember im österreichischen Hochfilzen statt.

Für Preuß ist der Start in den Olympia-Winter damit völlig daneben gegangen. Nach einer Hand-OP in der Vorbereitung hatte sie zunächst mit der Frauen-Staffel einen indiskutablen elften Rang belegt und sich dabei sogar eine Strafrunde geleistet. Auch im Einzel am Dienstag über 15 km war es für die Bayerin auf einem ernüchternden 29. Rang so gar nicht nach Wunsch gelaufen.

Sie sei gerade nicht "in der allerbesten Form", hatte Preuß nach dem Rennen eingeräumt. Aber, hatte sie mit Blick auf den Saisonhöhepunkt Olympia ergänzt: "Das war auch der Plan, dass man jetzt nicht Ende November schon top in shape ist, sondern es war schon der Plan, dass man sich jetzt Woche für Woche steigert und da einfach besser wird."

Preuß hatte in ihrer Karriere immer wieder mit gesundheitlichen Rückschlägen zu kämpfen gehabt. Durch den vergangenen Winter war die zweimalige Weltmeisterin jedoch ohne größere Probleme gekommen und hatte sich die große Kristallkugel gesichert.