Nächstes Podium: Nolte übernimmt Weltcup-Führung im Monobob

Laura Nolte hat in Lillehammer ihr nächstes Monobob-Podium eingefahren und die alleinige Führung im Weltcup übernommen. In Norwegen wurde die zweimalige Mono-Weltmeisterin vom BSC Winterberg Dritte und profitierte von einer schwachen Vorstellung ihrer Konkurrentin Kaysha Love aus den USA, die nur 14. wurde.

Vor dem dritten von sieben Weltcups hatten Nolte und Weltmeisterin Love mit je einem Sieg und einem zweiten Platz punktgleich in Führung gelegen. Während Nolte ihre Spitzenposition gegenüber der Konkurrenz zementierte, rutschte Love auf Rang vier ab. Noltes neue Verfolgerin ist nun die Australierin Bree Walker, die sich auf der WM-Bahn von 2027 den Sieg per Streckenrekord (53,86 Sekunden) sicherte.

Lisa Buckwitz (Oberhof), in den vergangenen beiden Wintern Gewinnerin des Mono-Gesamtweltcups, lag als Zweitschnellste des ersten Laufs auf Podiumkurs, doch wurde am Ende Fünfte. In der Gesamtwertung ist sie nun auf Platz drei vorgerückt. Kim Kalicki (Wiesbaden) beendete das Rennen auf Rang 18.

Der Saisonhöhepunkt der Bob-Piloten steht bei den Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo im kommenden Februar auf dem Plan.